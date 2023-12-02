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На Сумщині пролунало 20 вибухів

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Сумщині пролунало 20 вибухів

Архівне фото. Ворог продовжує обстрілювати Сумщину / Фото: Сумська ОВА

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21:00 1 грудня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах. 

Зафіксовано 20 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська та Середино-Будська громади.

  • Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).
  • Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (9 вибухів).
  • Білопільська громада: зафіксовано 2 вибухи з артилерії та 5 вибухів з мінометів.

Нагадаємо, що у кількох українських областях оголосили повітряну тривогу: у передмісті Дніпра пролунали вибухи

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Перегляди
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