В Украине возобновят плановые госпитализации

Ляшко заверил, что ситуация с инфекцией стабилизировалась, поэтому можно сократить количество больниц, принимающих больных COVID-19.

Количество больниц для больных COVID-19 сокращают, чтобы в части медучреждений восстановить плановые госпитализации и операции.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 4 июня, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Мы две недели дискутировали с руководителями учреждений здравоохранения, с департаментами здравоохранения, и определили перечень больниц, в которые госпитализируются на первой волне больные с коронавирусной болезнью, а все остальные больницы должны возобновить предоставление плановой помощи другим больным", — отметил министр здравоохранения.

Он заверил, что никакие больницы не закрывают, а речь идет о том, что во время вспышек вируса осенью 2020-го и весной 2021-го Минздрав отдал более 50% всех коек для пациентов с коронавируса.

Напомним, что в Украине утвержден новый перечень учреждений для госпитализации пациентов с COVID-19. Таким образом, одни из них остаются опорными больницами, которые будут продолжать обеспечивать инфекционную готовность на постоянной основе. Другие, так называемые больницы "второй волны", привлекаются к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19 с 1 июня и будут либо исключаться из сети, в случае снижения показателей заболеваемости, или расширяться за счет больниц "третьей волны" (при необходимости).

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