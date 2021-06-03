Украина начала сворачивать "ковидные" больницы: не рано ли

Из 70 тысяч "ковидных" коек на сегодня в стране заняты 12 тысяч.

Из более 500 "ковидных" больниц половина закроется в течение июня. Стационары сокращают из-за снижения заболеваемости COVID-19. За сегодня 2205 новых случаев. Более 80% коек пустые. Многопрофильные больницы возвращаются к плановому лечению пациентов с хроническими заболеваниями. Они не имели доступа к медицинской помощи из-за пандемии.

О том, не рано ли Украины начала сворачивать "ковидные" больницы — 2 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Непривычная тишина в коридорах. Весь пандемический год — это была красная зона, куда можно было заходить только в защите.

Еще в мае здесь были заполнены почти все кровати, а уже сегодня 18 столичная больница не будет принимать больных коронавирусом. Врачи возвращаются к своей обычной работе.

Николай в течение 10 лет здесь постоянно пролечивался после инсульта. Говорит едва дождался открытия.

За год пандемии тысячи больных с хроническими проблемами не имели доступа ни к лечению, ни диагностике.

В сосудистом отделении Днепровской больницы, например, как только сняли ограничения — аншлаг.

Из 70 тысяч "ковидных" коек на сегодня в стране заняты 12 тысяч. То есть более 80% мест в стационаре пустые. Это означает, что их полутысячи больниц "ковидные" стационары сворачиваются в половине заведений.

Новости Украины: не рано ли начали массово закрывать "ковидные" больницы

На сегодня в Украине 2 тысяч 200 новых случаев заболеваний коронавирус. Медики называют несколько причин спада заболеваемости — это карантинные мероприятия, сезонность — люди меньше времени проводят в закрытых помещениях, а также считают, что активная часть населения уже переболела. Однако это не значит, что стоит расслабляться.

В Национальной службе здоровья уверяют: на случай новой вспышки стационары, которые сейчас закрываются, развернут снова.

В Министерстве здравоохранения отмечают, несмотря на свертывание стационаров, больницы не имеют права выписывать недолеченных пациентов. А также все медучреждения обязаны оказать неотложную помощь любому больному. Если его ПРЛ тест положительный, перевод в "ковидную" больницу возможен только, если больной в стабильном состоянии.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку