В Україні відновлять планові госпіталізації

Ляшко запевнив, що ситуація з інфекцією стабілізувалася, тому можна скоротити кількість лікарень, які прийматимуть хворих на COVID-19.

Кількість лікарень для хворих на COVID-19 скорочують, щоб у частині медзакладів відновити планові госпіталізації та операції.

Про це під час години питань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 4 червня, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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"Ми два тижні дискутували з керівниками закладів охорони здоров'я, з департаментами охорони здоров'я, і визначили перелік лікарень, в які госпіталізуються на першій хвилі хворі з коронавірусною хворобою, а всі інші лікарні повинні відновити надання планової допомоги іншим хворим", — зазначив міністр охорони здоров'я.

Він запевнив, що жодні лікарні не закривають, а йдеться про те, що під час спалахів вірусу восени 2020-го та навесні 2021-го МОЗ віддало понад 50% усіх ліжок для пацієнтів із коронавірусом.

Нагадаємо, що в Україні затверджено новий перелік закладів для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Таким чином, одні з них залишаються опорними лікарнями, які продовжуватимуть забезпечувати інфекційну готовність на постійній основі. Інші, так звані лікарні "другої хвилі", залучаються до надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 від 1 червня і будуть або виключатися з мережі, у разі зниження показників захворюваності, або розширюватися за рахунок лікарень "третьої хвилі" (за необхідності).

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