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В Винницкой области раздались взрывы

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В Винницкой области раздались взрывы

Фото: Associated Press

Жителям Винницкой области рекомендовано оставаться в укрытиях.

Сегодня, 17 октября, во время воздушной тревоги в Винницкой области раздались взрывы.

Об этом сообщает "Cуспильное".

"В Винницкой области слышны звуки взрывов. В области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

Ситуация в Украине

В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога. Граждан призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области также раздались взрывы.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
10к
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