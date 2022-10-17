Жителям Винницкой области рекомендовано оставаться в укрытиях.
Сегодня, 17 октября, во время воздушной тревоги в Винницкой области раздались взрывы.
Об этом сообщает "Cуспильное".
"В Винницкой области слышны звуки взрывов. В области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.
Ситуация в Украине
В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога. Граждан призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.
Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области также раздались взрывы.
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