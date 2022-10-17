В Литве начались учения стран-членов НАТО

С понедельника, 17 октября, в Литве стартовало военное обучение стран Североатлантического альянса под названием "Железный волк 2022-II" (Gelezinis vilkas 2022-II).

Об этом пишет Delfi.

В учениях примут участие 3500 военных и 700 единиц боевой техники: танков, БМП, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, транспорта обеспечения и административного назначения.

Две недели на полигоне в Швянченском районе будут тренироваться военные из Литвы, Бельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, США и Австралии.

В учениях примет участие и боевая группа передовых сил НАТО, возглавляемая Германией.

Россия и НАТО

В понедельник, 17 октября, НАТО также начинает ежегодные ядерные учения "Steadfast Noon", в ходе которых до 60 самолетов примут участие в тренировочных полетах над Бельгией, Северным морем и Британией.

Как сообщает Reuters, учения НАТО совпадают по времени с ежегодными ядерными учениями России, которые называются "Гром" и традиционно проводятся в конце октября.

Спикер президента России Дмитрий Песков посетовал, что помощь НАТО Украине "все усложняет" и намекнул на дальнейшую мобилизацию в России.

Российский президент Владимир Путин насколько раздражен поддержкой союзников Украины, поэтому недавно заявил, что прямое столкновение НАТО с российской армией крайне опасно, ведь обернется катастрофой мирового масштаба.

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