У Литві розпочались навчання країн-членів НАТО

Від понеділка, 17 жовтня, у Литві стартувало військове навчання країн Північноатлантичного альянсу під назвою "Залізний вовк 2022-II" (Gelezinis vilkas 2022-II).

Про це пише Delfi.

Загалом у навчаннях візьмуть участь 3500 військових і 700 одиниць бойової техніки: танків, БМП, бронетранспортерів, артилерійських знарядь, транспорту забезпечення та адміністративного призначення.

Два тижні на полігоні в Швянченському районі тренуватимуться військові з Литви, Бельгії, Чехії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Люксембургу, Великої Британії, США, а також Австралії.

У навчаннях візьме участь і бойова група передових сил НАТО, очолювана Німеччиною.

Росія та НАТО

У понеділок, 17 жовтня, НАТО також розпочинає щорічні ядерні навчання "Steadfast Noon", під час яких до 60 літаків візьмуть участь у тренувальних польотах над Бельгією, Північним морем і Британією.

Як повідомляє Reuters, навчання НАТО збігаються в часі із щорічними ядерними навчаннями Росії, які мають назву "Гром" і традиційно проводяться наприкінці жовтня.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков побідкався, що допомога НАТО Україні "все ускладнює" і натякнув на подальшу мобілізацію в Росії.

Російський президент Володимир Путін наскільки роздратований підтримкою союзників України, тож нещодавно заявив, що пряме зіткнення НАТО з російською армією є вкрай небезпечним, адже обернеться катастрофою світового масштабу.

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