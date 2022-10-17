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У Вінницькій області пролунали вибухи

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У Вінницькій області пролунали вибухи

Фото: Associated Press

Жителям Вінниччини рекомендовано залишатися в укритях.

Сьогодні, 17 жовтня, під час повітряної тривоги у Вінницькій області пролунали вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне".

"На Вінниччині чутно звуки вибухів. В області оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні

В Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу. Громадян закликають не нехтувати сигнали повітряної тривоги і залишатися в укриттях.

Під час повітряної тривоги у Хмельницькій області також пролунали вибухи.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
4422
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