Сьогодні, 17 жовтня, під час повітряної тривоги у Вінницькій області пролунали вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне".

"На Вінниччині чутно звуки вибухів. В області оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні

В Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу. Громадян закликають не нехтувати сигнали повітряної тривоги і залишатися в укриттях.

Під час повітряної тривоги у Хмельницькій області також пролунали вибухи.

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