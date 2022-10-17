Повітряна тривога по всій території України: будьте в укриттях

В Україні станом на 9:27 по всій території знову оголошено масштабну повітряну тривогу. Громадян закликають не нехтувати сигнали повітряної тривоги і залишатися в укриттях.

Про це свідчить мапа тривог України.

Зауважимо, що в Україні від світанку 17 жовтня в деяких регіонах вже лунала повітряна тривога через активність окупаційних військ. Втім, у деяких східних, центральних та західних областях повітряну тривогу оголосили близько 09:20.

Вже вже за 10 хвилин у більшості областей оголосили відбій тривоги. Наприклад, у Харківській і Полтавській областях вранці 17 жовтня вона тривала від 09:20 до 09:31. На Сумщині від 09:24 до о 09:32; на Київщині від 06:12 до 09:30, м. Київ 06:23 – 09:31.

Щодо західних областей, то зокрема, на Львівщині повітряну тривогу оголосили о 09:22, а дали відбій о 09:35. На Волині і Буковині сирена лунала о 09:20 – 09:31; у Закарпатській області - 09:21 – 09:35; в Івано-Франківській області від 09:20 до 09:37.

Станом на 9:40 повітряна тривога все ще оголошена у Луганській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Нагадаємо, росіяни вранці 17 жовтня атакували Київ дронами. За інформацією мера Віталія Кличка, росіяни знову атакували Київ дронами, у результаті чого в одному з районів Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків.

Своєю чергою, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вже відреагував на ранкову російську атаку дронами-камікадзе. Він наголосив, що в України немає часу на повільні дії - потрібно якомога швидше більше систем протиповітряної оборони.

О 08:25 Віталій Кличко заявив про ще два вибухи в Шевченківському районі.

Тим часом, в "Укрзалізниці" заявили, що попри атаки РФ всі потяги вирушають з Києва та прибувають до столиці за графіком.

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