В Винницкой области вырастили яблоки с трезубцем

Такую технологию придумали садоводы недавно.

В Винницкой области фермеры вырастили яблоки с трезубцем.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Яблоки с национальным символом вырастили фермеры Винницкой области. Логотипы наносили с помощью наклеек. Плоды созревают на солнце, а под наклейками остается рисунок.

Такую технологию придумали садоводы недавно. Уже есть яблоки со смайликами и сердечками. А к 30-й годовщине Независимости агрономы решили вырастить яблоки с национальной символикой. Их около тонны. Будут ли они раздавать краснобокие трезубцы или продавать их накануне праздника — предприниматели пока держат в секрете.

"Наклейки были сделаны где-то неделю назад, то есть наклеивается на зеленую часть яблоко, со временем на солнце зажигается яблоко и под наклейкой остается зеленым, вот и имеем такой результат", — рассказывает фермер Руслан Заика.

"Мы то привыкли, а другим людям интересно. Например, приношу домой яблоко, ребенок улыбается, ребенок с радостью его съест, поэтому очень классная креативная работа", — добавляет работник сада Наталья Горбачева.

Новости Украины: фермеры из Винницкой области вырастили яблоки с трезубцем

Напомним, что Минкульт создал цифровую карту событий к 30-летию Независимости Украины с праздничными мероприятиями, которые можно посетить.

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