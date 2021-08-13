Выгорел целый автопарк: в Одессе на заводе произошел пожар

Сейчас завод не работает, но там до сих пор сохраняют остатки горюче-смазочных материалов.

В Одессе накануне произошел пожар на территории остановленного нефтеперерабатывающего завода. Столбы черного дыма заметили местные жители и сразу вызвали пожарных.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 13 августа.

Хотя завод и не работает — там до сих пор хранят остатки горюче-смазочных материалов. Люди боялись, что произойдет взрыв и волной зацепит их дома. Когда на место прибыли спасатели — увидели, что горит стоянка со служебными автомобилями.

Огонь удалось потушить и не допустить его распространения на завод. Однако он успел полностью уничтожить шесть легковушек. Правоохранители подозревают, что это был умышленный поджог.

Новости Украины: в Одессе на территории остановленного завода сгорели 6 автомобилей

Напомним, во Львовской области пожарные час тушили грузовик. Занялся он прямо посреди трассы "Львов-Тернополь" возле села Тарасовка.

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