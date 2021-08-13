Выгорел целый автопарк: в Одессе на заводе произошел пожар

Сейчас завод не работает, но там до сих пор сохраняют остатки горюче-смазочных материалов.
В Одессе накануне произошел пожар на территории остановленного нефтеперерабатывающего завода. Столбы черного дыма заметили местные жители и сразу вызвали пожарных.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 13 августа.
Хотя завод и не работает — там до сих пор хранят остатки горюче-смазочных материалов. Люди боялись, что произойдет взрыв и волной зацепит их дома. Когда на место прибыли спасатели — увидели, что горит стоянка со служебными автомобилями.
Огонь удалось потушить и не допустить его распространения на завод. Однако он успел полностью уничтожить шесть легковушек. Правоохранители подозревают, что это был умышленный поджог.
Напомним, во Львовской области пожарные час тушили грузовик. Занялся он прямо посреди трассы "Львов-Тернополь" возле села Тарасовка.