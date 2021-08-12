Пожар в центре Одессы: едкий дым быстро заполнил подъезды, люди выбегали на улицу

Обошлось без пострадавших, огонь частично повредил две квартиры.

Около полудня в Одессе внезапно вспыхнула пятиэтажка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Новости Украины: в центре Одессы горела пятиэтажка - жители не пострадали

Пламя на одном из балконов заметили соседи и вызвали пожарных. Едкий дым быстро заполнил подъезды, люди начали выбегать на улицу. Пытались стучать и в дверь квартиры, где загорелось, но там никто не открывал. Когда спасатели потушили огонь и залезли в квартиру с балкона, увидели, что хозяев нет дома. Причины пожара сейчас выясняют. Обошлось без пострадавших, огонь частично повредил две квартиры.

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