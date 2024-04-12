Военный эксперт назвал цель атак РФ по энергетике Украины

Российские кафиры сосредоточились на ударах по объектам энергетической инфраструктуры и Украины.

Подполковник запаса, преподаватель Национального университета "Львовская политехника", военный эксперт Владимир Гулима спрогнозировал три цели врага, передает OBOZ.UA.

Цель номер один – попытка затормозить развитие украинского оборонного комплекса, критически зависимого от электроэнергии.

"Когда мы говорим о том, что нам нужно увеличивать производство собственного оружия, экипировки и другой военной продукции, это предполагает создание новых предприятий, модернизацию уже имеющихся или увеличение объемов производства. И все это требует больше энергоресурсов, в частности электроэнергии. Наверное, именно на это и направлены действия врага", — говорится в сообщении.

Также по словам эксперта, значительное количество электроэнергии нуждается и в нашей железной дороге для обеспечения предприятий ВПК сырьем, комплектующими и тому подобное, и нехватка электроэнергии может внести расстройство в эту логистику.

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" И, наконец, это может быть ответом на украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам", — добавил он.

" Не столько месть, но и мы, и они просчитывают слабые места экономики, определяют наиболее слабые звенья и пытаются нанести наибольший вред именно там. Мы определили одни цели, они – другие, и продолжается борьба на истощение, уменьшение экономических возможностей друг друга ", – добавил он.

Напомним, российские ракеты и дроны нанесли значительные повреждения украинским электростанциям. В этом году это уже третья массированная атака на украинскую генерацию.

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