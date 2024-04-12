Військовий експерт назвав мету атак РФ по енергетиці України

Російські окупанти зосередилися на ударах по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

Підполковник запасу, викладач Національного університету "Львівська політехніка", військовий експерт Володимир Гулима спрогнозував три мети ворога, передає OBOZ.UA.

Мета номер один — спроба загальмувати розвиток українського оборонного комплексу, критично залежного від електроенергії.

"Коли ми кажемо про те, що нам треба збільшувати виробництво власної зброї, екіпірування та іншої військової продукції, це передбачає створення нових підприємств, модернізацію вже наявних або збільшення обсягів виробництва. І все це потребує більших енергоресурсів, зокрема електроенергії. Напевно, саме на це і спрямовані дії ворога", — йдеться в повідомленні.

Також за словами експерта, значну кількість електроенергії потребує й наша залізниця для забезпечення підприємств ВПК сировиною, комплектувальними тощо, і брак електроенергії може внести розлад у цю логістику.

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"І нарешті, це може бути відповіддю на українські удари по російських нафтопереробних заводах", — додав він.

"Не стільки помста, але і ми, і вони прораховують слабкі місця економіки, визначають найбільш слабкі ланки й намагаються завдати найбільшої шкоди саме там. Ми визначили одні цілі, вони — інші, і триває боротьба на виснаження, на зменшення економічних можливостей одне одного", — додав він.

Нагадаємо, російські ракети та дрони завдали значних пошкоджень українським електростанціям. Цього року це вже третя масована атака на українську генерацію.

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