Враг атаковал страну беспилотниками: "покраснела" карта

Россияне продолжают запускать беспилотников.
В ночь на 7 ноября 2024 года враг атаковал Украину беспилотниками.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
Движение ударных БпЛА:
1. БпЛА с севера курсом на Киев.
2. Несколько групп БПЛА по Черниговщине курсом на Киевщину.
3. БпЛА в Житомирской области, постоянно меняют курс.
4. БПЛА из Полтавщины курсом на Черкасщину и Кировоградщину.
5. БПЛА из Сумщины на Полтавщину.
6. Несколько групп БПЛА в Херсонской и Николаевской областях в северо-западном направлении.
"Группа ударных БПЛА с севера курсом на Киев! Находитесь в укрытиях!", — добавили в ВС ВСУ.
Напомним, что в Киевской области сбивают вражеские беспилотники: работает ПВО.
Читайте также:
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.