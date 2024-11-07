Враг атаковал страну беспилотниками: "покраснела" карта

В ночь на 7 ноября 2024 года враг атаковал Украину беспилотниками.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Движение ударных БпЛА:

1. БпЛА с севера курсом на Киев.

2. Несколько групп БПЛА по Черниговщине курсом на Киевщину.

3. БпЛА в Житомирской области, постоянно меняют курс.

4. БПЛА из Полтавщины курсом на Черкасщину и Кировоградщину.

5. БПЛА из Сумщины на Полтавщину.

6. Несколько групп БПЛА в Херсонской и Николаевской областях в северо-западном направлении.

"Группа ударных БПЛА с севера курсом на Киев! Находитесь в укрытиях!", — добавили в ВС ВСУ.

Напомним, что в Киевской области сбивают вражеские беспилотники: работает ПВО.

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