Ворог атакував країну безпілотниками: "почервоніла" мапа

У ніч проти 7 листопада 2024 року ворог атакував Україну безпілотниками.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Рух ударних БпЛА:

1. БпЛА з півночі курсом на Київ.

2. Декілька груп БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

3. БпЛА на Житомирщині, постійно змінюють курс.

4. БпЛА з Полтавщини курсом на Черкащину та Кіровоградщину.

5. БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

6. Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.

"Група ударних БпЛА з півночі курсом на Київ! Перебувайте в укриттях!", - додали у ПС ЗСУ.

Нагадаємо, що на Київщині збивають ворожі безпілотники: працює ППО.

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