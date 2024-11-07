Ворог атакував країну безпілотниками: "почервоніла" мапа

Росіяни продовжують запускати безпілотники.
У ніч проти 7 листопада 2024 року ворог атакував Україну безпілотниками.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА з півночі курсом на Київ.
2. Декілька груп БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
3. БпЛА на Житомирщині, постійно змінюють курс.
4. БпЛА з Полтавщини курсом на Черкащину та Кіровоградщину.
5. БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
6. Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.
"Група ударних БпЛА з півночі курсом на Київ! Перебувайте в укриттях!", - додали у ПС ЗСУ.
Нагадаємо, що на Київщині збивають ворожі безпілотники: працює ППО.
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