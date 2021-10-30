Тест-рисунок определит черты вашей личности

Пройдите этот тест и узнайте немного больше о себе.

Головной мозг разделён бороздой на два больших полушария (Hemisphaerium cerebri): левое и правое. Функционируют они по-разному. То, как вы привыкли воспринимать ситуацию, решать проблемы и задачи, указывает на черты вашей личности. Все это зависит от того, какая из сторон вашего мозга доминирует.

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На основе исследований психобиолога и лауреата Нобелевской премии Роджера Сперри, создавшего многочисленные тесты, можно определить процесс мышления и черты личности.

Мы оценили многие из этих тестов и подобрали самые лучшие, чтобы помочь вам проанализировать некоторые черты своей личности. И вот один из них.

Посмотрите на фотографию. Какое животное вы увидели первым?

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Голова тигра

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Левое полушарие вашего мозга более активно, чем правое. Вы аналитик, очень целеустремленный и организованный человек. Вы привыкли решать проблемы, пользуясь логикой и холодным расчетом, а не эмоциональным порывом.

Вы склонны к стойкости своих взглядов. Но все же старайтесь почаще прислушиваться к другим и учитывать их интересы.

Ваши черты характера

Вы живете по списку и плану.

У вас есть четко определенные цели и путь, которые необходимо пройти для их достижения.

Эмоции и чувства не мешают вам достигать целей.

У вас есть способности к математике, естественным наукам и идеям последовательности.

Ваш мир реалистичен. В нем нет места фантазиям и выдумкам. Какими бы высокими ни казались ваши цели другим, вы знаете, что они реалистичны и достижимы.

Обезьяна

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Правое полушарие вашего мозга более активно. Вы творческий человек, который полон новаторских идей. Столкнувшись с проблемой, вы больше полагаетесь на свою интуицию (которая зачастую не подводит), чем на критическое мышление.

Вы прекрасно знаете, что каждый шаг, который вы делаете в своей жизни – это урок для вас, и даже проигрыш – это шаг к достижению ваших целей. Движение к ним для вас не менее важно.

Правда, излишняя мечтательность может сыграть против вас. Вам важно время от времени возвращаться в реальность, уделяя чуть больше внимания окружающему миру.

Ваши личностные черты

Вы часто действуете в порыве. Но и талант к нестандартному подходу нельзя списывать со счетов

Заботитесь о многих одновременно.

Любите музыку, живопись. Искусство - ваш конек.

Не составляете список дел и не следуете графаку. Вы решаете проблемы интуитивно.

Вы загадываете желания, а не пишите цели в блокнот под Новый год. Пприлагаете усилия для достижения этих мечтаний, часто достигая успеха.

Помните, что два полушария мозга работают одновременно. Доминирующие черты одного не означают, что вы не обладаете чертами другого.

Итак, какое изображение вы увидели первым? Голова тигра или висячая обезьяна? Совпадают ли ваши черты характера?

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