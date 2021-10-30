Тест-малюнок визначить риси вашої особистості

Пройдіть цей тест і дізнайтеся про себе трохи більше.

Головний мозок людини складається з двох півкуль, лівої і правої, які функціонують по-різному. Те, як ви звикли сприймати ситуацію і розв'язувати проблеми та завдання, вказує на риси вашої особистості. Все це залежить від того, яка зі сторін вашого мозку домінує.

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На основі досліджень психобіолога і лауреата Нобелівської премії Роджера Сперрі, який створив численні тести, можна визначити ваш процес мислення та риси особистості.

Ми оцінили багато з цих тестів і підібрали найкращі, щоб допомогти вам проаналізувати деякі риси своєї особистості. І ось один з них.

Подивіться на фотографію. Яку тварину ви побачили першою?

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Голова тигра

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Ліва півкуля вашого мозку більш активна, ніж права. Ви аналітик, дуже цілеспрямована та організована людина. Ви звикли вирішувати проблеми, користуючись логікою та холодним розрахунком, а не в емоційному пориві.

Ви схильні до непохитності своїх поглядів. Тому намагайтеся частіше прислухатися до думок інших і врахувати їх.

Ваші риси характеру

Ви живете за списком і планом.

У вас є чітко визначені цілі та шлях, що потрібно пройти для їх досягнення.

Емоції та почуття не заважають вам досягти ваших цілей.

У вас є здібності до математики, природничих наук та ідей послідовності.

Ваш світ реалістичний. У ньому немає місця фантазіям і вигадкам. Так само, якими би високими не здавалися ваші цілі іншим, ви знаєте, що вони реалістичні та досяжні.

Мавпа

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Права півкуля вашого мозку більш активна. Ви творча людина, яка сповнена новаторських ідей. Зіткнувшись із проблемою, ви більше покладаєтесь на свою інтуїцію (яка найчастіше є правильною), ніж на критичне мислення.

Ви прекрасно знаєте, що кожен крок, який ви робите у своєму житті, — це урок для вас, і навіть програш — це крок до досягнення ваших цілей. Для вас подорож важливіша за мету. Оскільки ви мрійник, ви часто губитеся у власній країні мрій. Для вас важливо час від часу перевіряти реальність і приділяти трохи більше уваги навколишньому світу.

Ваші особистісні риси

Ви робите речі спонтанно. У вас є хист до нестандартного підходу.

Дбаєте про багатьох одночасно. Ви витрачаєте час на роздуми та дієте на основі почуттів.

Любите музику, мистецтво та інші творчі дисципліни.

Не складаєте список справ і не дотримуєтеся зводу правил. Ви вирішуєте проблеми інтуїтивно.

Ви мрієте. а не складаєте плани на життя, і докладаєте зусиль для досягнення цих мрій, часто досягаючи успіху.

Пам’ятайте, що дві півкулі мозку працюють одночасно. Тож, домінуючі риси однієї не означають, що ви не володієте рисами іншої.

Отже, яке зображення ви побачили першим? Голова тигра чи висяча мавпа? Чи збігаються ваші риси характеру?

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