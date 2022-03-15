Квітневий випуск Marie Claire Greece присвятили Україні

Над обкладинкою нового журналу працювали український фешн-фотограф Стефан Лісовський та стилістка Надя Шаповал.

Обкладинку квітневого випуску Marie Claire Greece присвятили Україні.

Над нею, крім редакційної команди, працювали український фешн-фотограф Стефан Лісовський та стилістка Надя Шаповал.

На своїй сторінці видання пише, що редакція присвячує Україні весняний випуск.

На обкладинці зображений журавель, який символізує безпеку та процвітання українських народних традицій.

Нагадаємо, американське видання The New Yorker присвятило обкладинку нового номера Україні. На ній з'явилася ілюстрація "Батьківщина" Ани Хуан, де мати обіймає своїх дітей на тлі руїн, людей, які тікають від війни, та солдат.

Акцент у малюнку на маминих руках, пише Elle.ua.