Відома російська пропагандистка виїхала з Росії та звільнилася

Відома російська пропагандистка виїхала з Росії та звільнилася

Жінка написала заяву за кордоном, бо боялася, що її не відпустять просто так.

Відома ведуча пропагандистського російського телеканалу НТВ Лілія Гільдєєва звільнилася та виїхала з Росії. Жінка написала заяву вже за кордоном, бо боялася, що не відпустять.

Про це вона повідомила Telegram-каналу Varlamov News.

"Спочатку поїхала, боялася, що просто так не відпустять, потім написала заяву", - розповіла вона.

Зазначимо, що Гільдєєва багато років вела програму "Сегодня" на ТВ.

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