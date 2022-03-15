Відома російська пропагандистка виїхала з Росії та звільнилася

Жінка написала заяву за кордоном, бо боялася, що її не відпустять просто так.
Відома ведуча пропагандистського російського телеканалу НТВ Лілія Гільдєєва звільнилася та виїхала з Росії. Жінка написала заяву вже за кордоном, бо боялася, що не відпустять.
Про це вона повідомила Telegram-каналу Varlamov News.
"Спочатку поїхала, боялася, що просто так не відпустять, потім написала заяву", - розповіла вона.
Зазначимо, що Гільдєєва багато років вела програму "Сегодня" на ТВ.
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