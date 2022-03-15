Усе житло, зруйноване під час війни, буде відновлене – Тимошенко

Усе житло, зруйноване під час війни, буде відновлене – Тимошенко

Після закінчення війни українцям, які втратили житло внаслідок війни з росією, держава компенсує їхні втрати.

Про це під час олнайнмарафону заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Ми відновимо всім доми, люди не залишаться на вулиці. Ми це гарантуємо, і це гарантує Президент», - сказав Тимошенко.

Наразі, за його словами, фіксацією збитків, які завдають війська росії, займається спеціально створений штаб.

«Ми кожного дня збираємо оновлені дані щодо всіх об’єктів інфраструктури, які постраждали. Це і житлові будинки, і соціальна, і інша інфраструктура, і дороги. Ми хочемо бути готовими відразу оновлювати інфраструктуру, і займаємося цим вже декілька днів», - сказав заступник керівника ОП.