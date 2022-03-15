Заставу за експрокурора з Одеської області перерахують на підтримку ЗСУ

Заставу за експрокурора з Одеської області перерахують на підтримку ЗСУ

264 640 гривень перерахують українській армії.

Експрокурору Ізмаїльської місцевої прокуратури змінили запобіжний захід з застави на особисте зобов'язання. Внесені раніше кошти перерахують на підтримку Збройних сил України.

Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді.

Клопотання обвинуваченого про зміну запобіжного заходу ухвалили 14 березня. Чоловік зобов'язаний прибувати до суду за кожним викликом, повідомляти про зміну місця проживання та здати свій закордонний паспорт.

“Сплачену заставу – 264 640 гривень – перерахують на підтримку ЗСУ за ініціативою захисту та заставодавця”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Європейський Союз надав Україні перші 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги.

Крім того, Сенат Конгресу США схвалив виділення Україні та іншим східноєвропейським країнам 13,6 мільярда доларів термінової допомоги.

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