Залог экс-прокурора из Одесской области перечислят в поддержку ВСУ

Залог экс-прокурора из Одесской области перечислят в поддержку ВСУ

264 640 гривен перечислят украинской армии.

Экспрокурору Измаильской местной прокуратуры изменили меру пресечения с залога на личное обязательство. Внесенные ранее средства будут перечислены в поддержку Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

Ходатайство обвиняемого об изменении меры пресечения было принято 14 марта. Мужчина обязан прибывать в суд по каждому вызову, сообщать об изменении места жительства и сдать свой загранпаспорт.

"Уплаченный залог — 264 640 гривен — перечислят в поддержку ВСУ по инициативе защиты и залогодателя", — говорится в сообщении.

Напомним, Европейский Союз предоставил Украине первые 300 миллионов евро экстренной макрофинансовой помощи.

Кроме того, Сенат Конгресса США одобрил выделение Украине и другим восточноевропейским странам 13,6 миллиарда долларов срочной помощи.

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