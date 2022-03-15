Апрельский выпуск Marie Claire Greece посвятил Украине

Над обложкой нового журнала работали украинский фэшн-фотограф Стефан Лисовский и стилистка Надя Шаповал.

Обложку апрельского выпуска Marie Claire Greece посвятили Украине.

Над ней, кроме редакционной команды, работали украинский фэшн-фотограф Стефан Лисовский и стилистка Надя Шаповал.

На своей странице издание пишет, что редакция посвящает Украине весенний выпуск.

На обложке изображен журавль, символизирующий безопасность и процветание украинских народных традиций.

Напомним, американское издание The New Yorker посвятило обложку нового номера Украине. На ней появилась иллюстрация "Батькивщина" Ани Хуан, где мать обнимает своих детей на фоне развалин, убегающих от войны и солдат.

Акцент в рисунке на маминых руках, пишет Elle.ua.