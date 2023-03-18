Meta запустила нову платну послугу: що відомо

У п'ятницю, 17 березня, компанія Meta запустила у США послугу, яка дозволить користувачам Facebook і Instagram верифікувати свої аккаунти. Синю позначку біля назви профілю зможуть отримати всі бажаючі, проте за неї потрібно буде платити щомісяця .

Про це повідомляє агенція Reuters.

Так, позначку про проходження верифіації зможуть отримати акаунти, перевірені державним ідентифікатором. У Мережі послуга Meta Verified коштуватиме 11,99 дол. США на місяць, а для любителів операійних систем iOS і Android - 14,99 дол.

У минулому році соціальна мережа Twitter запровадила послугу "Blue", яка дозволила звичайним користувачам платити за позначку синього кольору, яку раніше могли отримати тільки знамениті персони. Нововведення призвело до того, що дехто вводив людей в оману, видаючи себе за зірок або аккаунт великого бренду. Через це компанія трохи видозмінила послугу й почала відділяти звичайних і відомих людей, які верифікували профілі, позначками різних кольорів.

Нагадаємо, компанія Zoom анонсувала появу віртуальних аватарів, які можна буде використовувати у програмі для відеоконференцій. Вони будуть схожі на Memoji від Apple, тобто відображатимуть рухи людини в реальному часі.