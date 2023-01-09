В Zoom вирішили додати віртуальні аватари та шаблони для зустрічей: як в Meta та Apple

Компанія Zoom анонсувала появу віртуальних аватарів, які можна буде використовувати у програмі для відеоконференцій. Вони будуть схожі на Memoji від Apple, тобто відображатимуть рухи людини в реальному часі. Що про це відомо — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Камера також буде фіксувати міміку обличчя, а не лише рухи тіла та рук. Вона буде передаватися віртуальному аватару. Представники компанії вважають, що це допоможе "оживити" відеоконференції, а також надать можливість не з'являтися особисто в камері.

Втім така ідея зовсім не нова. На початку 2023 року Zoom вже показала схожу функцію, але з зображеннями тварин. Такі віртуальні аватари також допоможуть замінити нудні статичні зображення профілю.

Наразі функція з "людськими" аватарами доступна лише у вигляді бета-тесту. Однак згодом, за словами компанії, буде додано набагато більше зачісок, рис обличчя та інших параметрів для налаштування свого аватару.

А ще компанія вирішила додати шаблони для зустрічей — це особливі налаштування, які можуть знадобитися для різних цілей. Наприклад, якщо у вас велика зустріч, можна додати автоматичні субтитри та записування екрану, а для онлайн семінарів — контроль за кількістью користувачів.

Ще у Zoom анонсували швидку появу ланцюжків повідомлень. Також користувачі зможуть залишати на них свої реакції. Так можна буде краще висловлювати свої емоції та реагувати на певні публікації.

Серед важливих змін — тут додали запитання та відповіді для онлайн зборів. Ця функція буде корисною вчителям та викладачам.