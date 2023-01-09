В Zoom решили добавить виртуальные аватары и шаблоны для встреч: как в Meta и Apple

Компания Zoom анонсировала появление виртуальных аватаров, которые можно использовать в программе для видеоконференций. Они будут похожи на Memoji от Apple, то есть будут отображать движения человека в реальном времени. Что об этом известно – читайте в материале ТСН.ua.

Камера также будет фиксировать мимику лица, а не только телодвижения и рук. Она будет передаваться виртуальному аватару. Представители компании полагают, что это поможет "оживить" видеоконференции, а также предоставить возможность не появляться лично в камере.

Впрочем, такая идея совсем не нова. В начале 2023 года Zoom уже показала схожую функцию, но с изображениями животных. Такие виртуальные аватары тоже помогут заменить скучные статические изображения профиля.

Теперь функция с "человеческими" аватарами доступна только в виде бета-теста. Однако со временем, по словам компании, будет добавлено гораздо больше причесок, черт лица и других параметров для настройки своего аватара.

А еще компания решила добавить шаблоны для встреч – это особые настройки, которые могут понадобиться для разных целей. Например, если у вас большая встреча, можно добавить автоматические субтитры и записи экрана, а для онлайн семинаров – контроль за количеством пользователей.

Еще в Zoom анонсировали скорейшее появление цепочек сообщений. Также пользователи смогут оставлять свои реакции. Так можно лучше выражать свои эмоции и реагировать на определенные публикации.

Среди важных изменений здесь добавили вопросы и ответы для онлайн сборов. Эта функция будет полезна учителям и преподавателям.