Пентагон "знайшов" 2 млрд доларів для України: де загубилися виділені гроші

Пентагон виявив додаткові помилки у своїх розрахунках вартості боєприпасів, ракет та іншого озброєння, відправлених до України. Внаслідок помилкової оцінки вартість допомоги була переоцінена на 2 мільярди доларів. Разом з аналогічними помилками, виявленими минулого року, Міністерство оборони США "знайшло" вже 8,2 млрд доларів. В результаті до України може бути надіслано додаткове озброєння, щоб покрити обсяг допомоги, схвалений адміністрацією Байдена.

Про це пише Reuters з посиланням на звіт Білого дому, опублікований у четвер, 25 липня.

У Рахунковій палаті США (GAO – федеральний аудиторський, оцінний та аналітично-слідчий орган Конгресу США) заявили, що Пентагон зіткнувся з труднощами під час оцінки вартості оборонних товарів, відправлених до України. У Міноборони США пояснили, що співробітники використали "відновну вартість" замість "амортизованої вартості" для підрахунку.

За даними GAO, причинами помилкових розрахунків вартості виділеної допомоги стали "нечітке визначення вартості у законі про іноземну допомогу та відсутність конкретних вказівок щодо оцінки".

Нагадаємо, уряд Великої Британії замовив значну кількість легких багатоцільових ракет Martlet для власної армії, і частину з них буде передано Україні. Раніше Британія вже передала Україні сотні цих ракет для відсічі російської агресії.

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