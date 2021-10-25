У Білорусі робітники оголосили загальнонаціональний страйк

Робітники висунули так званій чинній владі 10 обов'язкових вимог.

Білоруське об'єднання робочих оголосило про початок загальнонаціонального страйку від 1 листопада. Вони будуть страйкувати доти, доки так звана влада не виконає всі 10 вимог робітників.

Про це заявив голова Білоруського обʼєднання робітників (БОР) Сергій Дилевський.

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За його словами, у Білорусі зараз передстрайковий стан. Однак він перейде в загальнонаціональний протест, якщо не будуть виконані їхні вимоги:

Припинення репресій, звільнення всіх політичних ув'язнених і незаконно заарештованих. Приведення зарплат, стипендій і пенсій у відповідність до реальної економічної ситуації в країні. Початок прямих переговорів між владою і демократичними силами з обов'язковою участю робочих лідерів про проведення нових президентських і парламентських виборів для розв'язання політичної і економічної кризи. Відновлення на роботі звільнених працівників, виключених студентів і гарантії безпечного повернення всіх громадян, які залишили країну через репресії. Реалізація права на діяльність незалежних профспілок, в тому числі на створення нових. Реалізація конституційного права громадян на вільне пересування. Реалізація права громадян на захист від COVID-19 в тому числі шляхом вакцинації міжнародно визнаними вакцинами. Захист прав медиків. Реалізація конституційного права на свободу слова. Негайне звільнення всіх журналістів і блогерів. Нормалізація відносин з країнами-сусідами. Припинення "гібридної" міграції.

"Перестаньмо годувати режим, припинимо ходити на роботу! Залишимося вдома. Так ми відстоїмо нашу країну, повернемо в неї закон і справедливість. Тільки так ми захистимо себе і своїх близьких від епідемії, яка обрушилася на наш будинок", - заявив Сергій Дилевський.

Він зауважив, зараз режим у країні слабкий і безпорадний, як ніколи. Санкції добивають так званий режим самопроголошеного президента Лукашенка. Тому він закликав робітників підтримати загальнонаціональний страйк.

"Головна надія на вас. Тільки разом ми повернемо владу в країні народу! 1 листопада не виходимо на роботу! 1 листопада розпочнеться нова історія нашої країни! Разом і до перемоги!", - заявив голова Білоруського обʼєднання робітників.

Зазначимо, у Білорусі після президентських виборів, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко, спалахнули масові акції, протести. Згодом вони переросли у загальнонаціональний страйк. Його оголосила опозиціонерка Світлана Тихановська. Білоруси вимагали перевиборів, звільнення всіх політичних вʼязнів, покарання для силовиків і, найголовніше, відставки Лукашенка. Його підтримували сотні підприємств та компаній по всій країні.

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