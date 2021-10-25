На Миколаївщині за програмою Зеленського відремонтували ще одну дорогу до моря

На Миколаївщині за програмою Зеленського відремонтували ще одну дорогу до моря

Загалом в області відремонтують понад 200 км доріг.

37 км автошляху Т-15-13 Нечаяне – Очаків в Миколаївській області повністю відремонтовані за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про завершення проєкту звітує Укравтодор.

Ця дорога, що веде до Чорноморського узбережжя, оновлена по всій протяжності. Замість зношеного покриття тут поклали два шари асфальтобетону.

"Наразі триває фінальний етап ремонту. Дорожники встановлюють автопавільйони, влаштовують розмітку та дорожні знаки", - розповіли в автодорі.

Також у планах в межах Миколаївської області відремонтувати ще дві дороги до моря: Т-15-07 Миколаїв – Парутине – Очаків – база відпочинку "Чорноморка" та Т-15-15 Федорівка – Рибаківка – база відпочинку "Лугове". Дорожники обіцяють завершити всі роботи до старту літнього сезону.

Загалом на Миколаївщині за програмою "Велике будівництво" до кінця року відремонтують 216 км доріг державного значення.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, протягом 2021 року за ініційованою ним програмою "Велике будівництво" буде відремонтовано і побудовано 6 500 км доріг та 245 мостів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання