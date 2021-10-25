На Николаевщине по программе Зеленского отремонтировали еще одну дорогу к морю

На Николаевщине по программе Зеленского отремонтировали еще одну дорогу к морю

Всего в области отремонтируют более 200 км дорог.

37 км автодороги Т-15-13 Нечаянное - Очаков в Николаевской области полностью отремонтированы по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

О завершении проекту отчитывается Укравтодор.

Дорога, ведущая к Черноморскому побережью, обновлена по всей протяженности. Вместо изношенного покрытия здесь положили два слоя асфальтобетона.

"Сейчас продолжается финальный этап ремонта. Дорожники устанавливают автопавильоны, устраивают разметку и дорожные знаки", - рассказали в автодоре.

Также в планах в пределах Николаевской области отремонтировать еще две дороги к морю: Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха "Черноморка" и Т-15-15 Федоровка - Рыбаковка - база отдыха "Луговое". Дорожники обещают завершить все работы до старта летнего сезона.

Всего на Николаевщине по программе "Большая стройка" до конца года отремонтируют 216 км дорог государственного значения.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, в течение 2021 года по инициированной им программе "Большая стройка" будет отремонтировано и построено 6 500 км дорог и 245 мостов.

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