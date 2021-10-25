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На Николаевщине по программе Зеленского отремонтировали еще одну дорогу к морю

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На Николаевщине по программе Зеленского отремонтировали еще одну дорогу к морю

Всего в области отремонтируют более 200 км дорог.

37 км автодороги Т-15-13 Нечаянное - Очаков в Николаевской области полностью отремонтированы по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". 

О завершении проекту отчитывается Укравтодор.

Дорога, ведущая к Черноморскому побережью, обновлена по всей протяженности. Вместо изношенного покрытия здесь положили два слоя асфальтобетона.

"Сейчас продолжается финальный этап ремонта. Дорожники устанавливают автопавильоны, устраивают разметку и дорожные знаки", - рассказали в автодоре.

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Также в планах в пределах Николаевской области отремонтировать еще две дороги к морю: Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха "Черноморка" и Т-15-15 Федоровка - Рыбаковка - база отдыха "Луговое". Дорожники обещают завершить все работы до старта летнего сезона.

Всего на Николаевщине по программе "Большая стройка" до конца года отремонтируют 216 км дорог государственного значения.

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Как сообщал президент Владимир Зеленский, в течение 2021 года по инициированной им программе "Большая стройка" будет отремонтировано и построено 6 500 км дорог и 245 мостов.

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