В Беларуси рабочие объявили общенациональную забастовку

Рабочие выдвинули так называемой действующей власти 10 обязательных требований.

Белорусское объединение рабочих объявило о начале общенациональной забастовки от 1 ноября. Они будут бастовать до тех пор, пока так называемая власть не выполнит все 10 требований рабочих.

Об этом заявил председатель Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевские.

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По его словам, в Беларуси сейчас предзабастовочное состояние. Однако оно перейдет в общенациональный протест, если не будут выполнены их требования:

Прекращения репрессий, освобождения всех политических заключенных и незаконно арестованных. Приведение зарплат, стипендий и пенсий в соответствие с реальной экономической ситуации в стране. Начало прямых переговоров между властью и демократическими силами с обязательным участием рабочих лидеров о проведении новых президентских и парламентских выборов для разрешения политического и экономического кризиса. Восстановление на работе уволенных работников, исключенных студентов и гарантии безопасного возвращения всех граждан, покинувших страну из-за репрессий. Реализация права на деятельность независимых профсоюзов, в том числе на создание новых. Реализация конституционного права граждан на свободное передвижение. Реализация права граждан на защиту от COVID-19 в том числе путем вакцинации международно признанными вакцинами. Защита прав медиков. Реализация конституционного права на свободу слова. Немедленном освобождении всех журналистов и блогеров. Нормализация отношений со странами-соседями. Прекращение "гибридной" миграции.

"Давайте перестанем кормить режим, прекратим ходить на работу! Останемся дома. Так мы отстоим нашу страну, вернем в нее закон и справедливость. Только так мы защитим себя и своих близких от эпидемии, которая обрушилась на наш дом", — заявил Сергей Дылевские.

Он отметил, сейчас режим в стране слаб и беспомощен, как никогда. Санкции добивают так называемый режим самопровозглашенного президента Лукашенко. Поэтому он призвал рабочих поддержать общенациональную забастовку.

"Главная надежда на вас. Только вместе мы вернем власть в стране народу! 1 ноября не выходим на работу! 1 ноября начнется новая история нашей страны! Вместе и до победы!", — заявил председатель Белорусского объединения рабочих.

Отметим, в Беларуси после президентских выборов, на которых якобы победил Александр Лукашенко, вспыхнули массовые акции протесты. Впоследствии они переросли в общенациональную забастовку. Его объявила оппозиционерка Светлана Тихановська. Белорусы требовали перевыборов, освобождение всех политических заключенных, наказание для силовиков и, самое главное, отставки Лукашенко. Его поддерживали сотни предприятий и компаний по всей стране.

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