У роботі McDonald`s по всьому світу стався збій

Корпорація McDonald's по всьому світу постраждала від системного збою у своїй комп'ютерній системі.

Клієнти McDonald's по всьому світі 15 березня не могли робити замовлення або отримати їжу в ресторанах.

Про це повідомляє Bloomberg.

Проблема, спричинена збоєм у комп’ютерній системі гіганта швидкого харчування, поширилася в п’ятницю від Японії до Австралії, Нової Зеландії та кількох європейських країн, внаслідок чого деякі ресторани не змогли приймати замовлення або подавати їжу.

"Ми знаємо про технічний збій, який вплинув на наші ресторани. Зараз питання вирішується. Ми дякуємо клієнтам за терпіння та приносимо вибачення за можливі незручності. Примітно, що проблема не пов’язана з подією кібербезпеки", - повідомила пресслужба McDonald's.

Нагадаємо, 5 березня, у Facebook та Instagram також стався збій. Користувачі повідомляли про проблеми з входом у соцмережі.

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