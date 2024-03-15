В работе McDonald`s по всему миру произошел сбой

Корпорация McDonald's по всему миру пострадала от системного сбоя в своей компьютерной системе.

Клиенты McDonald's по всему миру 15 марта не могли делать заказы или получить еду в ресторанах.

Об этом сообщает Bloomberg.

Проблема, вызванная сбоем в компьютерной системе гиганта быстрого питания, распространилась в пятницу от Японии до Австралии, Новой Зеландии и ряда европейских стран, в результате чего некоторые рестораны не смогли принимать заказы или подавать еду.

"Мы знаем о техничном сбое, который повлиял на наши рестораны. Сейчас вопрос решается. Мы благодарим клиентов за терпение и приносим извинения за возможные неудобства. Примечательно, что проблема не связана с событием кибербезопасности", — сообщила пресс-служба McDonald's.

Напомним, 5 марта, в Facebook и Instagram также произошел сбой. Пользователи сообщали о проблемах с входом в соцсети.

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