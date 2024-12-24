У Росії пенсіонерка салютом підірвала відділення банку: відео

Жінка дала свідчення, в яких повідомила, що невідомі вмовили її взяти участь у "спецоперації" із затримання нечистих на руку працівників банку.

У російському місті Тула 66-річна жінка підірвала салют у відділенні банку.

Про це повідомляє Тульська служба новин.

Клієнти фінустанови і працівники розбігалися в безпечні місця під різнокольорові залпи піротехніки.

Інцидент потрапив на запис камери спостереження.

На відео видно, як жінка прийшла до фінустанови і вже у приміщенні запалила феєрверк. Він почав розлітатися у головній залі банку, а клієнти та працівники почали розбігатися.

Пенсіонерку затримали правоохоронці. Вона дала свідчення, в яких повідомила, що невідомі вмовили її взяти участь у "спецоперації" із затримання нечистих на руку працівників банку. Їй повідомили, що саме вони крали її гроші. Завдана їй шкода перевищила 1,5 мільйона рублів.

У Росії пенсіонерка салютом підірвала відділення банку

Нагадаємо, у Росії сімейна пара пенсіонерів намагалася підпалити військкомат.

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