У Росії знайшли ферму з рабами: один із них — учасник війни в Україні

На вулицях людей ловили, пропонуючи роботу вантажниками, а потім відправляли на ферму, де утримували в експлуатації.

У селищі Ровне під Тулою було виявлено незаконну ферму, де утримували людей на примусових роботах. Чоловіків і жінок заманювали під різними приводами, а потім "цигани примушували їх до збирання яблук".

Про це пишуть російські ЗМІ.

Людей ловили на вулицях, пропонуючи роботу вантажниками. Після цього їх вивозили на ферму, де вимагали підписати папери про згоду на роботу. Умови проживання були антисанітарними, без гарячої води, а за бажання відпочити та непослух застосовували насильство. Тих, хто намагався втекти, повертали назад. Увечері їм давали алкоголь як винагороду.

Один із чоловіків на ім'я Олександр зміг приховати телефон у шкарпетці і повідомити родичам, що "потрапив у біду". Після цього волонтери разом з правоохоронцями провели нічний рейд на ферму. З бараків вийшло близько 50 людей, а їх зустріла "циганка", яка запевняла, що жодних законів на фермі не порушують.

"Нам немає чого приховувати, але ви з начальством погодили цю акцію? Галасуєте чомусь, рабів якихось шукаєте. У нас все за законом: договори є, нікого насильно не тримаємо", — сказала вона.

З десяти людей, які вирішили покинути ферму з волонтерами, один виявився учасником війни в Україні. Він виїхав на фронт з колонії, а повернувшись додому, "проґавив усе зароблене" і опинився на вулиці.

Слідчий комітет розпочав перевірку за фактами, озвученими волонтерами та ЗМІ. Водночас правоохоронці неофіційно кажуть, що пред’явити обвинувачення власникам ферми буде важко, оскільки люди давали письмову згоду на роботу.

"Ми до Ровного їздимо як на роботу — частенько отримуємо заяви, що людей там утримують. А насправді — жодних доказів немає. Якби ми знайшли щось, вже давно притягнули б їх. Сам бачиш: бараки відкриті, в кайданах ніхто не сидить. Яке тут незаконне позбавлення волі, яке використання рабської праці? Хрєн що доведеш", — зазначив один з поліцейських.

Нагадаємо, окупанти намагаються мобілізувати місцевих жителів у Джанкої та Євпаторії до російської армії, використовуючи антитерористичні навчання як прикриття для вилову чоловіків призовного віку.

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