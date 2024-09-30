В России нашли ферму с рабами: один из них — участник войны в Украине

На улицах людей ловили, предлагая работу грузчиками, а затем отправляли на ферму, где удерживали в эксплуатации.

В поселке Ровно под Тулой была обнаружена незаконная ферма, где содержались люди на принудительных работах. Мужчин и женщин заманивали под разными предлогами, а затем "цыгане принуждали их к сбору яблок".

Об этом пишут российские СМИ.

Людей ловили на улицах, предлагая работу грузчиками. После этого их вывозили на ферму, где требовали подписать бумаги о согласии на работу. Условия проживания были антисанитарными, без горячей воды, а за желание отдохнуть и непослушание применяли насилие. Тех, кто пытался сбежать, возвращали обратно. Вечером им давали алкоголь как вознаграждение.

Один из мужчин по имени Александр смог спрятать телефон в носке и сообщить родственникам, что "попал в беду". После этого волонтеры вместе со стражами порядка провели ночной рейд на ферме. Из бараков вышло около 50 человек, а их встретила "цыганка", которая уверяла, что никакие законы на ферме не нарушаются.

"Нам нечего скрывать, но вы с начальством согласовали эту акцию? Шумите почему-то, рабов каких-то ищете. У нас все по закону: договоры есть, никого насильно не держим", — сказала она.

Из десяти человек, решивших покинуть ферму с волонтерами, один оказался участником войны в Украине. Он выехал на фронт из колонии, а вернувшись домой, "спустил все заработанное" и оказался на улице.

Следственный комитет начал проверку по фактам, озвученным волонтерами и СМИ. В то же время, правоохранители неофициально говорят, что предъявить обвинение владельцам фермы будет трудно, поскольку люди давали письменное согласие на работу.

"Мы в Ровно ездим как на работу — частенько получаем заявления, что людей там удерживают. А на самом деле — никаких доказательств нет. Если бы мы нашли что-то, уже давно бы привлекли их. Сам видишь: бараки открыты, в кандалах никто не сидит. Какое здесь незаконное лишение свободы, какое использование рабского труда? Хрен что докажешь", — говорит один из полицейских.

Напомним, оккупанты пытаются мобилизовать местных жителей в Джанкое и Евпатории в российскую армию, используя антитеррористические учения как прикрытие для отлова мужчин призывного возраста.

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