Курс валют на 1 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Все три популярные валюты подорожают.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 1 октября. Так, по сравнению с предыдущим днем, доллар, евро и злотый вырастут в цене.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 41,21 (+5 коп.)
Курс евро
1 евро – 46,15 (+ 20 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 10,78 (+3 коп.).
Напомним, по прогнозам экспертов, в первую неделю октября не будет коренных изменений в курсе доллара. Показатели будут оставаться под влиянием режима управляемой гибкости и участия НБУ в балансировании спроса и предложения.
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