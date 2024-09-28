Каким будет курс доллара в начале октября — прогноз

В первую неделю октября на валютном рынке не будет коренных изменений. Курсовые показатели будут оставаться под влиянием режима "управляемой гибкости" и участия НБУ в балансировке спроса и предложения.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, сообщило РБК-Украина.

Он отметил, что валютные интервенции будут играть ключевую роль в формировании текущих курсов. Он также отметил, что на рынке могут наблюдаться инерционные проявления, поэтому курсовые показатели в начале октября могут быть похожими на завершение сентября, а тренд на снижение или рост может продолжаться в первые дни октября.

Банкир подчеркнул, что важными для анализа ситуации на валютном рынке станут показатели курсов валют на 1 октября. По его прогнозу, на эту дату официальный курс доллара составит 41,3 гривны.

Лесной сказал, что от валютного рынка не следует ожидать сенсаций, поскольку все возможные курсовые изменения будут незначительными. Однако, если нисходящий или восходящий тренды будут продолжаться более трех дней, это может иметь накопительный эффект. Однако такие случаи, скорее всего, будут исключением, ведь с начала года смена трендов происходит каждые 3-4 дня.

По прогнозу банкира, с 30 сентября по 6 октября основные характеристики валютного рынка будут следующими: коридоры допустимых изменений на межбанке составят 41-41,6 грн за доллар и 44-46 грн за евро, а на наличном рынке — 41,2-41, 8 грн. за доллар и 44-46,5 грн. за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3-0,5 грн., а недельные курсовые отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели. Лесной подчеркнул, что в первые дни октября ситуация на валютном рынке не изменится, и курсовые показатели на наличном рынке будут зависеть от межбанка. Кардинальные изменения маловероятны, но возможен дальнейший рост курсов в соответствии с прогнозами, заложенными в бюджет на 2024 год.

Напомним, аналитик Алексей Козырев прогнозирует плавную девальвацию гривны до конца года, полагая, что курс доллара на наличном рынке достигнет 42-43 грн/долл. к концу 2024 года.

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