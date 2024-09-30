В Украине резко подорожал популярный овощ

В Украине выросла цена на картофель: отборная стоит 35 гривен за килограмм, а по слухам о дефиците качественного картофеля заготовители закупают у населения даже мелкий.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

Что говорят фермеры об урожае картофеля

Фермер Григорий Ткаченко оттягивал сбор урожая, чтобы картофель в земле немного выжался и выкопанный не испортился. Но копать все равно приходится, говорит фермер, в экстремальных условиях и с отставанием графика.

У Григория Ткаченко под картофелем сто гектаров, как и в прошлом году. А вот урожая существенно меньше. И это Черниговщина. Традиционно картофельный край. Клубни завязались, но из-за жары - не поросли. Цена сейчас, говорит фермер, выровняет рентабельность. Прошлой осенью он начинал продавать оптом по 5.50, а сейчас по 17 гривен за килограмм.

Уборка картофеля на поле

Почему цены на картофель высокие

На столичных рынках - кило картофеля вдвое дороже, чем с поля. Покупатели привередливы, как никогда. Товар на вид нравится, по цене - нет.

В сентябре в Украину импортировано из Польши и Литвы 64 тонны картофеля. Хотя, как правило, его завозят зимой, когда товар заканчивается и цена растет. Вот с января по август в Украину импортировано 15 тонн. А за сентябрь в четыре раза больше. В этом году, кроме не урожая, еще и локальные посадки под картофелем сократились.

Крупные игроки на картофельном рынке это - лишь полпроцента, от всех засаженных картофелем площадей. Все остальные, по данным Министерства агрополитики, мелкие фермеры, у которых под картофелем 5-10 гектаров и домохозяйства.

Картофель на рынке

Но именно они, мелкие производители, говорит исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля, влияют на формирование цены.

"На рынке сейчас нет такого большого количества картофеля от приусадебных хозяйств, которое было раньше", - говорит Ольга Самойличенко, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля.

Нехватка качественных картофелехранилищ действительно одна из главных причин сезонного колебания цены на картофель. У фермера Григория Ткаченко складские помещения есть. Сейчас там сортируют выкопанное - делят на мелкий, семенной и крупный. Идеальный товар - пакуют в мешки и продают. Держать картофель до весны, когда цена еще может вырасти, фермеру не позволяют финансовые обязательства.

Импортированный и украинский картофель по цене сейчас почти одинаковы. А вот подорожает ли он весной - зависит от многих факторов.

"Если будут отключения света, если наши производители перейдут на генераторы, стоимость картофеля увеличится. Если рано ударят морозы и не будет осадков, не будет такого количества вообще картофеля собранного, так цена увеличится. Если эти факторы отложить, то цена должна быть стабильной, несколько выше, чем сейчас, но не критично", - говорит Ольга Самойличенко, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля

Украинцы стали меньше потреблять картофеля и не только из-за цены. Меняются вкусы. Но профессиональные картофелеводы – сажают больше. А вот домохозяйства и мелкие производители со временем вообще выйдут с рынка, говорят эксперты, и тогда цена на картофель из года в год не будет существенно колебаться.

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