В Украине резко подорожал популярный овощ

Импортированный и украинский картофель по цене почти одинаковы.
В Украине выросла цена на картофель: отборная стоит 35 гривен за килограмм, а по слухам о дефиците качественного картофеля заготовители закупают у населения даже мелкий.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Валентины Доброты.
Что говорят фермеры об урожае картофеля
Фермер Григорий Ткаченко оттягивал сбор урожая, чтобы картофель в земле немного выжался и выкопанный не испортился. Но копать все равно приходится, говорит фермер, в экстремальных условиях и с отставанием графика.
У Григория Ткаченко под картофелем сто гектаров, как и в прошлом году. А вот урожая существенно меньше. И это Черниговщина. Традиционно картофельный край. Клубни завязались, но из-за жары - не поросли. Цена сейчас, говорит фермер, выровняет рентабельность. Прошлой осенью он начинал продавать оптом по 5.50, а сейчас по 17 гривен за килограмм.
Почему цены на картофель высокие
На столичных рынках - кило картофеля вдвое дороже, чем с поля. Покупатели привередливы, как никогда. Товар на вид нравится, по цене - нет.
В сентябре в Украину импортировано из Польши и Литвы 64 тонны картофеля. Хотя, как правило, его завозят зимой, когда товар заканчивается и цена растет. Вот с января по август в Украину импортировано 15 тонн. А за сентябрь в четыре раза больше. В этом году, кроме не урожая, еще и локальные посадки под картофелем сократились.
Крупные игроки на картофельном рынке это - лишь полпроцента, от всех засаженных картофелем площадей. Все остальные, по данным Министерства агрополитики, мелкие фермеры, у которых под картофелем 5-10 гектаров и домохозяйства.
Но именно они, мелкие производители, говорит исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля, влияют на формирование цены.
"На рынке сейчас нет такого большого количества картофеля от приусадебных хозяйств, которое было раньше", - говорит Ольга Самойличенко, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля.
Нехватка качественных картофелехранилищ действительно одна из главных причин сезонного колебания цены на картофель. У фермера Григория Ткаченко складские помещения есть. Сейчас там сортируют выкопанное - делят на мелкий, семенной и крупный. Идеальный товар - пакуют в мешки и продают. Держать картофель до весны, когда цена еще может вырасти, фермеру не позволяют финансовые обязательства.
Импортированный и украинский картофель по цене сейчас почти одинаковы. А вот подорожает ли он весной - зависит от многих факторов.
"Если будут отключения света, если наши производители перейдут на генераторы, стоимость картофеля увеличится. Если рано ударят морозы и не будет осадков, не будет такого количества вообще картофеля собранного, так цена увеличится. Если эти факторы отложить, то цена должна быть стабильной, несколько выше, чем сейчас, но не критично", - говорит Ольга Самойличенко, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля
Украинцы стали меньше потреблять картофеля и не только из-за цены. Меняются вкусы. Но профессиональные картофелеводы – сажают больше. А вот домохозяйства и мелкие производители со временем вообще выйдут с рынка, говорят эксперты, и тогда цена на картофель из года в год не будет существенно колебаться.
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