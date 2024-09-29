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В оккупированном Крыму массовые облавы на мужчин: что происходит

В оккупированном Крыму массовые облавы на мужчин: что происходит

Российские оккупанты в Джанкое / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Оккупанты пытаются мобилизовать местных жителей в российскую армию для участия в войне против Украины.

В Джанкое и Евпатории оккупанты вместе с местными силовиками-коллаборантами, прикрываясь антитеррористическими учениями, активно "вылавливают" мужчин призывного возраста.

Об этом сообщили обозреватели Telegram-канала "Анти Z".

В сообщении утверждают, что настоящая цель этих мер – мобилизация местных жителей в российскую армию для участия в войне против Украины.

"В течение последней недели по всему полуострову установили мобильные блокпосты, военные и полицейские патрули проводят интенсивные проверки, осматривая транспорт и ища потенциальное "мясо". Тренировки, которые якобы направлены на борьбу с "диверсантами", на самом деле направлены на усиление контроля над населением и принудительную мобилизацию”, — предупредили местных жителей временно оккупированных населенных пунктов Крыма.

Авторы Telegram-канала призывают быть бдительными и пытаться избегать каких-либо контактов с оккупационными властями.

Напомним, российские оккупационные войска усилили оборонные меры в Черном море вблизи Евпатории, устанавливая противодесантные заграждения и минируя акваторию.

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