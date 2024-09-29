Противопоказаны после 50 лет: стилисты назвали цвета волос, которые старят

Если вы хотите покрасить волосы после 50 лет, не стоит выбирать некоторые цвета. Они безнадежно старят.

Если вы хотите покрасить свои волосы в возрасте 50 лет или старше, следует запомнить, что ярко-рыжий, черный, желтый блонд, а также любые неестественные цвета будут прибавлять лишний возраст. Такие оттенки не только старят и выглядят странно, но и дополнительно подчеркивают все покраснения и морщины на лице.

Есть и другие особенности, которые необходимо знать до того, как вы решили поменять цвет волос в почтенном возрасте. К примеру, если вы не были от природы жгучей брюнеткой с чистой фарфоровой кожей, лучше избегать любых слишком темных оттенков. Они обладают способностью добавлять не менее 5-10 лет.

Дополнительно черный цвет и другие темные оттенки будут подчеркивать неровности кожи, морщины, дефекты, которых после 50-ти уже немало. Поэтому цвет лица будет выглядеть более тусклым.

Желтый блонд 2025 уже будет неактуальным. Но даже если бы он оставался стильным, в возрасте 50 лет о нем лучше забыть. Он выглядит слишком "дешево", а еще может сделать простачку из женщины, которая имеет даже наиболее привлекательную и незабываемую внешность.

Не следует окрашивать волосы в ярко-рыжий, поскольку они сразу подчеркнут все покраснения и красную сеточку, которая может с возрастом появляться на коже лица.

Лучше избегать неестественных цветов, таких как красные, розовые, фиолетовые, синие или зеленые. На дамах после 50 лет они будут выглядеть бессмысленно. Однако, говорят стилисты, вы всегда можете использовать эти оттенки как дополнительные, если готовы к экспериментам. К примеру, в мелировании.

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