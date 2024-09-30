Дізнавайтеся за своєю датою народження, ким ви були в минулому житті

Експерти з нумерології переконують, що дата народження – це той день, який є визначальним для нашої долі.
Перевірте за своєю датою народження, ким ви могли бути в минулому житті.
Ким ви були в минулому житті: перевірте за датою свого народження
- З 14 до 28 липня, з 23 до 27 вересня, з 3 до 17 жовтня. У минулому житті ви були духовним учителем, провідником чи наставником. Ви мали добре серце та відкриту душу. Тому дуже впливали на думки інших людей, адже постійно їм допомагали й були справжнім месією.
- З 22 до 31 січня, з 8 до 22 вересня. Ви в минулому житті були вільним митцем. Могли займатися будь-якими видами мистецтва та постійно подорожували. Ваша бурхлива уява допомагала вам створювати справжні шедеври, тому ви за життя отримали славу й визнання. І були постійно в центрі уваги, бо люди захоплювалися вашою творчістю.
- З 29 липня до 11 серпня, з 30 жовтня до 7 листопада. У минулому житті ви стояли на стражі справедливості, тому могли бути адвокатом чи навіть суддею. Ваша сила полягала у тому, що ви не піддавалися на жодні маніпуляції, а завжди домагалися справедливості, бо мали внутрішній кодекс честі.
- З 8 до 21 січня, з 1 до 11 лютого. Вашим гаслом у минулому житті була фраза: "Бери в багатих і віддавай бідним". Ви народилися у бідній родині, тому хотіли справедливості та стали благородним розбійником, забирали гроші у багатіїв і віддавали нужденним.
- З 1 до 10 березня, з 27 листопада до 18 грудня. Ви були імператором у минулому житті, гордим, розумним та владним. Вам вдалося домогтися великого успіху в розбудові власної держави, за вашого правління вона стала могутньою та багатою.
- З 12 до 29 лютого, з 20 до 31 серпня. Ви були королем у минулому житті, ваші піддані просто обожнювали вас. Адже ви були мудрим, тактовним та добрим правителем, ніколи не любили насильство, вибачали навіть заздрісників та зрадників.
- З 20 до 8 травня, з 12 до 19 серпня. У минулому житті ви були безжальним завойовником. Вас переслідувало постійне прагнення нав’язати свою волю іншим, розширити кордони своїх володінь. Ви були безкомпромісним та нещадним воїном, вас боялися всі вороги, ніхто не смів стояти на шляху до вашої мети.
- З 9 до 27 травня, з 29 червня до 13 липня. За минулого життя ви були мудрецем або вченим. Ви прекрасно знали закони всесвіту й ніколи не порушували їх. Також ви навчали інших дотримуватися праведного способу життя, бо знали, як важливо бути духовною людиною.
- З 11 до 31 березня, з 18 до 29 жовтня, з 19 до 31 грудня. Ви були чудовим оратором у минулому житті. Ваші промови запалювали віру та надію у серцях інших людей. Вашою сильною стороною була щирість і доброта, ви вміли кількома словами розрадити та надихнути тих, хто цього потребував.
- З 28 травня до 18 червня, з 28 вересня до 2 жовтня. У минулому житті ви були шукачем пригод. Ваш сенс життя полягав у відкриттях нових незвіданих раніше місць. Ваша спрага до пригод не давала вам усидіти на одному місці. Ви мали багато друзів, які з нетерпінням чекали вас із чергової подорожі, щоб дізнатися, які є дивовижні місця на нашій планеті, в яких вам удалося побувати.
- З 1 до 19 квітня, з 8 до 17 листопада. Ви були відомими бунтівником у минулому житті. Вам не подобалися правила та закони, які хтось колись прописав, ви завжди були у пошуках своїх істин, хотіли відкрити щось містичне та незвичайне. Ваша магнетична привабливість і непокірний дух прославили вас далеко за межами вашої держави. Можливо, ви навіть займалися "білою" магією.
- З 1 до 7 січня, з 19 до 28 червня, з 1 до 7 вересня, з 18 до 26 листопада. У минулому житті ви були інтелектуалом, мали неабиякі розумові та творчі здібності. Ви робили багато наукових відкриттів, якими людство користується й донині. Через це у вас могло бути багато заздрісників та ворогів, адже вони не могли похизуватися такими здібностями та напрацюваннями.
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