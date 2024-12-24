В России пенсионерка салютом подорвала отделение банка: видео

Женщина дала показания, в которых сообщила, что неизвестные уговорили ее принять участие в спецоперации по задержанию нечистых на руку работников банка.

В российском городе Тула 66-летняя женщина взорвала салют в отделении банка.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Клиенты финучреждения и работники разбегались в безопасные места под разноцветные залпы пиротехники.

Инцидент попал на запись камеры слежения.

На видео видно, как женщина пришла в финучреждение и уже в помещении зажгла фейерверк. Он начал разлетаться в главном зале банка, а клиенты и работники разбегались.

Пенсионерку задержали правоохранители. Она дала показания, в которых сообщила, что неизвестные уговорили ее принять участие в спецоперации по задержанию нечистых на руку работников банка. Ей сообщили, что именно они воровали ее деньги. Нанесенный ею ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.

В России пенсионерка салютом подорвала отделение банка

Напомним, в России семейная пара пенсионеров пыталась поджечь военкомат.

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