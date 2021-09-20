В Індії контрабандиста видала "золота" посмішка

Зловмисники намагалися приховати коштовності.

Контрабандист з Узбекистану намагався пронести через митний пункт в індійському Делі золото, замаскувавши його під вставними зубами.

Про це повідомляє Daily Mail.

Зловмисник прилетів разом з іншим із ОАЕ. Митникам здалося дивним, коли обидва чоловіки намагалися уникнути декларирування та швидко пішли до виходу з аеропорту.

Працівники аеропорту звернули увагу, що в одного з них була занадто "золота" посмішка.

Тоді вони покликали поліцію. Під час огляду з’ясувалося, що його рот був набитий золотом. Крім того, чоловік засунув собі до рота золотий ланцюжок.

Нагадаємо, раніше на пункті пропуску "Малий Березний" прикордонники затримали громадянина Словаччини, який намагався незаконно вивезти за кордон партію старовинних книг. Їх історичну та культурну цінність буде встановлено експертизою.

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