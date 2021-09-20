В Индии контрабандиста выдала "золотая" улыбка

Злоумышленники пытались скрыть драгоценности.

Контрабандист из Узбекистана пытался пронести через таможенный пункт в индийском Дели золото, замаскировав его под вставными зубами.

Об этом сообщает Daily Mail.

Злоумышленник прилетел вместе с другим из ОАЭ. Таможенникам показалось странным, когда оба мужчины пытались избежать декларирования и быстро пошли к выходу из аэропорта.

Работники аэропорта обратили внимание, что у одного из них была слишком "золотая" улыбка.

Тогда они позвали полицию. Во время осмотра выяснилось, что его рот был набит золотом. Кроме того, мужчина засунул себе в рот золотую цепочку.

Напомним, ранее в пункте пропуска "Малый Березный" пограничники задержали гражданина Словакии, который пытался незаконно вывезти за границу партию старинных книг. Их историческую и культурную ценность будет установлено экспертизой.

Табачная контрабанда: мужчина на Буковине пытался переправить сигареты через границу

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку