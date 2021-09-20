Ушел из дома и не вернулся: под Черкассами пропал 11-летний мальчик

Родители ребенка подали заявление о пропаже ребенка в полицию.

В Умани Чекаськои области без вести пропал 11-летний мальчик. Он ушел из дома и не вернулся, а родители ребенка обратились в полицию.

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О розыске 11-летнего Петра Фейфер сообщают в пресс-службе Нацполиции в Черкасской области.

Он пропал вечером 18 сентября — вышел из дома и до сих пор не вернулся. На следующий день родные ребенка обратились в полицию

Сейчас правоохранители принимают необходимые меры для розыска уманчанина.

Приметы: рост около 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые с волосами на бок, светлые глаза.

Особые приметы: шрам под нижней губой и на указательном пальце.

Был одет: кроссовки, брюки темно-синего цвета с двумя яркими полосами, кофта темно-синего цвета с надписью на английском языке.



Телефона при себе ребенок не имеет.

"Полиция обращается к гражданам с просьбой помочь в поисках ребенка. Если вам известна какая-либо информация о местонахождении парня — просьба срочно сообщить по телефону" 102 ", - обратились в полиции.

Напомним, что в Херсонской области исчезла школьница Татьяна Симоненко. 13-летняя Девушка 18 сентября около 12:00 ушла из дома и не вернулась.

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