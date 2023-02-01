2 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 2 лютого, в православному календарі день пам’яті преподобного Євфимія Великого. Він уславився в християнстві як основоположник пустельного життя. Поряд з такими іменами як Макарій Великий, Антоній Великий та Пахомій Великий.

Його батьки довгий час не могли зачати дитину. Багато молилися і врешті Бог почув їхні молитви. Народився в них син, якого мати і батько пообіцяли віддати на служінню Господу. Тому з дитинства виховували Євфимія в монастирі. Він рано прийняв чернецтво, а коли було йому 29 років, то поїхав до Палестини й оселився там у печері.

Постійно молився в печері, тримав суворий піст, трудився. Через це став прикладом для багатьох подвижників. До нього почали приходити ченці, тому на місці печери з'явилася обитель.

Євфимія знають в Церкві не лише як основоположника подвижництва, але й як цілителя. До нього приходити нужденні, щоб він вилікував їхні хвороби.

На честь преподобного 2 лютого в народі святкують Євфимів день.

Церковне свято 2 лютого — день пам'яті святих мучениць та мучеників

Учні апостола Андрія — Інна, Пінна та Римма — народилися в Скіфії. Коли увірували в Христа, то допомогли також звернути до нього багатьох язичників. Коли про це дізнався місцевий князь, то наказав їх убити. Прикували їх до паль, які були вбиті в річку Дунай. На дворі була зима, тому мучениці замерзли на смерть.

Інші мученики — Васе, Євсевій, Євтихій та Василід — жили за часів правління царя Діоклетіана. Вони були досить багатими людьми. Якось побачили, як за віру в Христа страждає єпископ Феопемп, та й самі прийняли його віру. За це піддали їх язичники страшним тортурам і вони померли.

Прикмети 2 лютого

Народні прикмети 2 лютого / Фото: Pexels

погода на 2 лютого показує, яка погода буде на другий день Масниці;

ранкова зоря тримається недовго і швидко згасає — скоро вдарять морози;

шкребуть підлогу кішки — почнуться заметілі;

похмура погода — будуть заморозки навесні.

Що завтра не можна робити

Краще не виходити 2 лютого на вулицю після заходу сонця, тому що нечисть може накликати на вас біду. Не варто співати, адже потім доведеться плакати. Якщо за вікном погана погода, краще не влаштовувати застілля.

Що можна робити завтра

Наші предки 2 лютого загадували бажання і проводили різні обряди на удачу. Також варто помолитися преподобному Євфимію, щоб вилікуватися від хвороб.

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