Російський терор у Краматорську: якою ракетою вдарили по центру міста

Пошкоджено щонайменше 8 багатоквартирних будинків
Війська РФ поцілили в житловий сектор міста ракетою "Іскандер-К". Один із будинків у центрі міста повністю зруйнований, повідомляє поліція Донецької області.
Ракетний удар по житловому будинку в центрі Краматорська
Російські загарбники 1 лютого о 21:45 вдарили по багатоповерхівці в центрі Краматорська.
Станом на 01:00 четверга, 2 лютого, рятувальники витягли з-під завалів трьох загиблих осіб. Двох людей вдалося врятувати. Травмований 21 мешканець, 8 із яких госпіталізували, повідомляє ДСНС України.
До рятувальних робіт залучили 145 осіб та 17 одиниць техніки. Серед них рятувальники, поліцейські, військові й комунальники.
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