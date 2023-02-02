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Російський терор у Краматорську: якою ракетою вдарили по центру міста

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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139
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Російський терор у Краматорську: якою ракетою вдарили по центру міста

Росіяни вдарили ракетою по будинку в Краматорську / Фото: Національна поліція України

Пошкоджено щонайменше 8 багатоквартирних будинків

Війська РФ поцілили в житловий сектор міста ракетою "Іскандер-К". Один із будинків у центрі міста повністю зруйнований, повідомляє поліція Донецької області. 

Ракетний удар по житловому будинку в центрі Краматорська

Російські загарбники 1 лютого о 21:45 вдарили по багатоповерхівці в центрі Краматорська.

Станом на 01:00 четверга, 2 лютого, рятувальники витягли з-під завалів трьох загиблих осіб. Двох людей вдалося врятувати. Травмований 21 мешканець, 8 із яких госпіталізували, повідомляє ДСНС України. 

До рятувальних робіт залучили 145 осіб та 17 одиниць техніки. Серед них рятувальники, поліцейські, військові й комунальники.

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Дата публікації
Перегляди
139
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