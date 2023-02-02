Астрологічний прогноз на 2 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна кидати розпочаті раніше справи, навіть якщо вони здаються безперспективними – згодом виявиться, що це не так, але повернути шанс досягти успіху вже не вдасться. Ухвалені сьогодні рішення можуть виявитися помилковими, тож поспішати з ними не слід – краще почекати до завтра.

Символ дня: змія, що ковтає свій хвіст.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: синій, сапфіровий, волошковий, електрик.

Щасливого каміння дня: рубін, опал.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть тривати довго, тому не варто тягнути зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: від посту, дієт та голодування потрібно відмовитися – шлунок потребує навантаження, а почистити його можна трав'яними чаями та відварами.

Стрижка дня: стригтися цього дня не лише можна, а й потрібно.

Магія та містика дня: день сприятливий для опрацювання карми.

Сни дня: сни сьогодення розкажуть про життєві проблеми, які необхідно вирішити.

Табу дня: небажано займатися великими операціями – можна більше втратити, аніж придбати.

Ангел-охоронець дня: Оргус — відповідає за дружні зв'язки.

Афоризм дня: "Витрачайте енергію і на те, чого ніхто не побачить"(американський дизайнер Джон Айв).

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